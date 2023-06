Klare Ansage von BSK-Torjäger Viktor Drocic: "Holen wir den Titel, dann feiern wir mit Andreas Fötschl"

Bischofshofens Viktor Drocic will sich mit Bischofshofen Platz eins in der Westliga sichern. Das Trainertheater ließ aber auch ihn nicht kalt.

Mit einer starken Hinrunde hat Viktor Drocic im Winter schon das Interesse einiger Proficlubs auf sich gezogen, mit neun Toren in acht Westliga-Partien hat der Stürmer im Frühjahr weiter Werbung in eigener Sache betrieben. "Es läuft sehr gut. Mein Ziel ist natürlich das Profigeschäft, vielleicht schaffe ich den Sprung im Sommer", erklärt der 23-Jährige Wiener, der erst im vergangenen Sommer von Mauerwerk nach Bischofshofen gewechselt ist.

Bereits neun Tore in der Westliga

Seinen Torriecher will der Goalgetter auch am Freitag im Heimspiel gegen Kufstein unter Beweis stellen. Gewinnen die Pongauer, dann haben sie in der letzten Runde gegen Titelfavorit Bregenz alle Chancen Platz eins zu holen. "Nach dem Gewinn der Regionalliga Salzburg und des Landesmeistertitels wollen wir nun den dritten Titel sichern", sagt Drocic. Die Ereignisse unter der Woche lassen den Stürmer aber nicht kalt. "Es ist sehr schade, dass Andreas Fötschl nicht mehr unser Trainer ist. Er ist sportlich und menschlich überragend. Er ist der ganzen Mannschaft sehr ans Herz gewachsen."

Fokus auf Saisonfinale gerichtet

BSK-Boss Patrick Reiter entschied sich am Dienstag Trainer Fötschl wegen angeblicher massiver Verstöße gegen die BSK-Werte fristlos zu entlassen. Der Erfolgscoach wehrte sich gegen die Vorwürfe und überlegt sogar rechtliche Schritte einzuleiten. Eines ist für Drocic klar: "Holen wir den Titel, dann feiern wir mit Fötschl. Das ganze Theater wird uns hoffentlich nicht negativ beeinflussen, unser Fokus ist klar auf das Saisonfinale gerichtet."

Interimstrainer Adonis Spica optimistisch

Optimistisch zeigt sich auch Interimstrainer Adonis Spica: "Natürlich hat man am Dienstag eine gewisse Unruhe gespürt. Aber mein Team ist jetzt bereit für die letzten beide Spiele und will sich unbedingt Platz eins in der Westliga holen."

Bereits am Mittwoch verabschiedete sich Hallein im unteren Play-off der Regionalliga Salzburg mit einem 2:2 gegen Grödig in die Sommerpause. Am Freitag bestreitet Anif sein letztes Saisonspiel: Die Flachgauer empfangen zu Hause den SAK und wollen sich mit einem Sieg den zweiten Platz hinter Golling sichern. Die Nonntaler gaben den nächsten Neuzugang bekannt: Außenverteidiger Daniel Stjepanovic kommt vom bayrischen Club Burghausen.