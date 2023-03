Klare Heimniederlage beim Play-off-Auftakt: PSVBG Salzburg steht vor dem Aus

Salzburger Bundesliga-Volleyballerinnen unterlagen am Samstag in Rif dem Rekordmeister Sokol/Post in drei Sätzen. Nun muss es das Team von Ulrich Sernow auswärts richten. Es wäre eine große Überraschung.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ DAVID GEIEREGGER Dominika Gozdzicka und Co. waren unterlegen.

Die PSVBG Salzburg hat am Samstag in Rif im ersten Spiel im Play-off-Viertelfinale der Damen-Bundesliga gegen Sokol/Post klar mit 0:3 (19:25, 15:25, 16:25) verloren. Wirklich fordern konnten die Salzburgerinnen die favorisierten Gäste aus Wien nur in den Anfangsminuten. Sonja Schweiger und Co. gaben eine 6:2-Führung schnell aus der Hand und hielten das Duell des Grunddurchgangs-Sechsten gegen das drittbeste Team der bisherigen Saison nur bis Mitte des ersten Satzes offen.

PSV-Damen starten gut, doch Sokol/Post gewinnt souverän Sokol/Post zog ab dem 14:12 davon und legte mit einem 25:19-Erfolg den Grundstein für den Dreisatzerfolg. Die Salzburgerinnen hatten nun nicht mehr viel entgegenzusetzen, auch wenn man besser mithielt als beim Auswärtsdebakel im abschließenden Duell im Grunddurchgang vor zwei Wochen. Sokol/Post gewann die folgenden Sätze mit 25:15 und 25:16 und kann nun am kommenden Wochenende zu Hause den Aufstieg ins Halbfinale fixieren.