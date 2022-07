Annika Stöckl entglitt bei U18-EM die Medaillenchance

Salzburger Vorstiegkletterin erwischte auf der Finalroute früh einen Griff nicht richtig. WM-Ticket spendete Trost.

Nachdem sie zuletzt mit ihrem Sieg beim Jugend-Europacup in Dornbirn international aufgezeigt hatte, legte die Salzburger Kletterin Annika Stöckl bei der U18-Europameisterschaft in Augsburg eine weitere Talentprobe ab. Nach Platz sieben in der Qualifikation schaffte die 16-Jährige als Halbfinal-Fünfte den Aufstieg ins Finale des Vorstiegbewerbs. Dort erwischte Stöckl jedoch früh einen Griff nicht richtig und rutschte vorzeitig ab. Damit musste sie sich mit Rang sieben begnügen. Etwas abgemildert wurde ihre Enttäuschung jedoch durch die endgültige Nominierung für die U18-WM Ende August in Dallas (USA).