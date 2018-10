Klettern: Ein Absturz brachte Sandra Lettner die Goldmedaille ein

Sandra Lettner aus Straßwalchen profitierte im Kletter-Wettbewerb bei den Youth Olympic Games vom Missgeschick ihrer Freundin Laura Lammer. Die Freude darüber, gemeinsam auf dem Podium zu stehen, überwog.

Ausgerechnet ein Patzer ihrer Freundin hat dem Straßwalchner Klettertalent Sandra Lettner bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires die Goldmedaille beschert. Bis zum drittletzten Griff war Laura Lammer im erstmals ausgetragenen Kombinationsbewerb voll auf Siegkurs gelegen, dann stürzte die Steirerin aber ab und rutschte auf Rang drei zurück. Glücklich waren am Ende jedoch beide Österreicherinnen.

"Ich freue mich mit Sandra, weil sie so hart trainiert hat. Ich kenne sie, seit ich zu klettern begonnen habe. Wir sind beste Freundinnen", verriet Bronze-Gewinnerin Lammer, nachdem sie Lettner mit einer herzlichen Umarmung zum Sieg gratuliert hatte. Die 17-jährige Salzburgerin vergaß im Moment ihres bislang größten Triumphes ebenfalls nicht auf ihre Teamkollegin. "Es war immer schon ein Traum von mir, gemeinsam mit Laura auf dem Podest zu stehen. Der Traum ist nun in Erfüllung gegangen", so Lettner, die sich im Kampf um Gold hauchdünn gegen die Slowenin Vita Lukan durchgesetzt hat. So holten die beiden zwar in der Addition aus Speedklettern, Bouldern und Vorstieg gleich viele Punkte, doch hatte die Salzburgerin in zwei der drei Kombidisziplinen besser abgeschnitten. "Ich kann es noch gar nicht glauben. Es hat superviel Spaß gemacht, hier zu starten. Dann auch noch Gold zu holen ist einfach fantastisch", jubelte Lettner.

Weniger gut lief es für Österreichs einzigen Starter bei den Herren. Nicolai Uznik verpasste als 15. das Finale. Salzburg ist in Argentinien noch mit der Weitspringerin Inge Grünwald und dem Schützen Stefan Wadlegger im Mixed-Bewerb vertreten.