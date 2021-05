24-jährige Stuhlfeldnerin glänzte als Siebte beim Saisonauftakt in Salt Lake City.

Alexandra Elmer ist stark in die neue Klettersaison gestartet. Die 24-jährige Stuhlfeldnerin vom ÖAV Tauernkraxxla belegte beim IFSC-Speed-Weltcup in Salt Lake City (USA) Platz sieben. Als zweite Österreicherin schaffte Laura Stöckler den Einzug ins Finale, musste sich dort aber nach einer Niederlage im Achtelfinale mit Platz 16 begnügen.

Elmer qualifizierte sich mit einer soliden Zeit von 8,542 Sekunden (Platz 10) für das 16er-Finale und überstand auch das erste K.-o.-Duell souverän. Im Viertelfinale war dann aber auch für die Salzburgerin Endstation. "Die Wand war ziemlich rutschig, ich habe den Start dann spontan umgestellt. Es hatten einige Frauen Probleme mit dem Grip, leicht war es nicht", erklärte Elmer, der in Salt Lake City ihr zweitbestes Weltcup-Ergebnis gelang. "Von der Zeit her habe ich noch Potenzial, aber die Platzierung ist richtig cool. So kann es weitergehen."