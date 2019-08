Das 18-jährige Klettertalent Sandra Lettner hat bei der WM in Tokio als 38. des Speedbewerbs den Einzug ins 20er-Finale der Kombination verpasst.

Dass es für Sandra Lettner bei der Kletter-WM in Tokio weniger um Medaillen als vielmehr um das Sammeln von Erfahrung gehen würde, war schon im Vorhinein klar gewesen. Die gebürtige Straßwalchnerin feierte erst während der Titelkämpfe ihren 18. Geburtstag. "Ich lasse die WM auf mich zukommen, versuche ohne großen Druck zu klettern und werde mein Bestes geben", hatte Lettner im Vorfeld angekündigt.

Am besten lief es für sie letztlich im Vorstieg, wo sie sogar den Einzug ins Semifinale schaffte − und das ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Den Sprung in die Medaillenentscheidung verpasste sie als 21. nur hauchdünn. "Ehrlich gesagt wäre sogar noch mehr drin gewesen heute. Ich habe aber leider ein paar Fehler eingebaut. Trotzdem bin ich mit Platz 21 zufrieden", meinte Lettner. "Im Speedbewerb geht's nun darum, zwei schnelle und fehlerfrei Runs abzuliefern, und dann sehen wir, was rauskommt in der Kombiwertung."

Tatsächlich bezwang sie am Samstag die 15-Meter-Speedroute in persönlicher Bestzeit auf internationaler Wettkampf-Ebene. In 9,73 Sekunden war sie sogar schneller als Landsfrau Jessica Pilz, allerdings reichte Platz 38 nicht, um sich noch fürs Kombifinale zu qualifizieren. Pilz genügte hingegen Rang 43, um als 18. der Kombiwertung im 20er-Finale mit dabei zu sein. Jakob Schubert war schon vor dem Speedbewerb fix qualifiziert gewesen.

Quelle: SN