Die Oberpinzgauer Speedspezialistin kletterte nach dem Staatsmeistertitel in der Heimat auch bei der Schweizer Meisterschaft am schnellsten. Auch einige andere Salzburger überzeugten.

Im Speedklettern ist Alexandra Elmer eine Klasse für sich. Und zwar nicht nur in Österreich, wie die Stuhlfeldnerin in den vergangenen Tagen eindrucksvoll bewiesen hat. Nachdem die 24-jährige Athletin des ÖAV Oberpinzgau/Tauernkraxxla am Mittwoch in Innsbruck die österreichische Meisterschaft klar für sich entschieden hatte, siegte Elmer am Samstag auch bei der Schweizer Staatsmeisterschaft. Im Finale war die Pinzgauerin in einer Zeit von 8,6 Sekunden um elf Hundertstel schneller als die für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Lokalmatadorin Petra Klingler. "Zwei Siege in vier Tagen, das ist schon richtig cool", erklärte Elmer zufrieden.

Doppelt im Einsatz war auch Speedspezialist Lukas Knapp aus Hof. Der 23-jährige Naturfreunde-Athlet wurde in Österreich Vierter, in der Schweiz Zweiter.

Zum Abschluss der österreichischen Meisterschaften gab es einen weiteren Podestplatz. Die Straßwalchnerin Sandra Lettner (ÖAV Vöcklabruck) beendete die Kombination als Dritte. Siege gab es in den Nachwuchsbewerben: Naturfreunde-Ass Thomas Podolan, in der allgemeinen Klasse Speed- und Boulder-Siebter, Fünfter im Vorstieg und Vierter in der Kombination, gewann die U18-Kombination. Vereinskollegin Celina Schoibl war in der U20 nicht zu schlagen und belegte in der allgemeinen Klasse die Ränge fünf (Speed), acht (Bouldern) und neun (Vorstieg).

Mit dem sechsten Platz im Elite-Vorstieg zeigte zudem Sarah Feichtenschlager (ÖAV Straßwalchen) auf. Der Kuchler Stephan Rest landete nach dem 16. Boulder-Rang im Vorstieg auf dem neunten Platz. Annika Stöckl verpasste das Stockerl der U16-Kombination als Vierte knapp.