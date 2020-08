Im Speedklettern sind zwei Salzburger bereits top. In den beiden anderen Disziplinen gibt es zahlreiche Athleten mit großem Talent. Wer schafft es nach ganz oben?

Noch fehlt Salzburgs Klettertalenten ein Stück zur Spitze. Das ist bei der Sommer-Wettkampfserie des Nationalteams, die am Donnerstag mit dem zweiten Vorstieg-Bewerb in Imst zu Ende gegangen ist, deutlich geworden. Doch an Potenzial mangle es nicht, ist Bundesnachwuchskoordinatorin Katharina Saurwein ...