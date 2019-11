Als Zwölfte fehlte der Straßwalchnerin in Frankreich nicht viel, um in die nächste Runde einzuziehen. Eine Chance bleibt der 18-Jährigen.

Die Straßwalchnerin Sandra Lettner (ÖAV Vöcklabruck) hat beim Olympia-Qualifikations-Event in Toulouse den Einzug in das Finale verpasst. Die 18-Jährige belegte am Freitag in der Kletter-Kombination aus Bouldern (14.), Speed (8.) und Vorstieg (9.) unter 22 Athletinnen den zwölften Rang. Die besten acht kamen weiter, die bereinigten Top sechs nach der Entscheidung am Sonntag erhalten Olympia-Tickets.

Eine letzte Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio bekommt Lettner bei der EM im März in Moskau. Dabei wird allerdings nur noch ein Startplatz vergeben. Bereits qualifiziert sind ihre Teamkollegen Jakob Schubert und Jessica Pilz. Sie hatten sich im August durch WM-Spitzenergebnisse einen der begehrten Startplätze für die Olympia-Premiere ihrer Sportart gesichert. In Toulouse waren die jeweils besten 22 der um die bereits Qualifizierten bereinigten Weltrangliste am Start.

Quelle: SN