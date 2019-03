Trotz des Fehlens zweier Toptalente war bei den Salzburger Landesmeisterschaften im Bouldern hochkarätiger Klettersport zu erleben.

Trotz des herrlichen Wetters war am Samstag die Boulderhalle in Hallein bestens gefüllt. 35 junge Sportler stellten sich im Kampf um die Landestitel den Herausforderungen an der Kletterwand. Nicht am Start war der mehrfache Staatsmeister Thomas Podolan, Toptalent Celina Schoibl war wegen einer Verletzung zum Zuschauen gezwungen, feuerte ihre Kollegen und Freunde aber kräftig an.

Im Damenbewerb setzte sich Nadine Wuppinger dank des besseren Quali-Ergebnisses knapp vor Angelina Wörgetter durch. Herrensieger Stephan Rest löste alle Probleme in der Kletterwand ohne größere Probleme und verwies damit Julian Wirth auf den zweiten Rang. Spannend war auch der Titelkampf der U16-Mädchen. Sowohl die 13-jährige Annika Stöckl als auch ihre zwei Jahre ältere Hauptkonkurrentin Ines Berger schafften in der Qualifikation alle acht Aufgaben. Im Finale erreichte dann nur mehr Stöckl die letzten Griffe.

Quelle: SN