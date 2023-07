Knalleffekt in Bischofshofen: Neuer Goalie wirft vor Westliga-Start das Handtuch

Drei Tage vor dem Start in die Regionalliga West muss Bischofshofen einen herben Rückschlag verdauen: Der erst im Sommer verpflichtete Schlussmann Manuel Wallinger steht dem Verein nach seiner Ausbootung im ÖFB-Cup mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur Verfügung.

Nach zwei starken Saisonen beim Ligakonkurrenten St. Johann wechselte Manuel Wallinger im Sommer nach Bischofshofen. Der 21-Jährige wollte beim regierenden Landesmeister den nächsten Schritt machen und sich mit starken Leistungen für ein Engagement im Profibereich empfehlen. Daraus wird aber nichts: Nachdem der Tennengauer am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage im ÖFB-Cup seinem Konkurrenten Mirel Kahrimanovic den Vortritt lassen musste, warf er das Handtuch. "Die Enttäuschung über die Entscheidung von Trainer Raphael Laghnej ist zu groß, um weiterhin in Bischofshofen spielen zu können. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht gespielt habe. Den Verantwortlichen Patrick Reiter und Mario Helmlinger bin ich aber trotzdem dankbar, dass sie mich geholt haben. Unter diesen Vorzeichen kann ich aber nicht weitermachen", erklärt Wallinger, der erst vor Kurzem einen Zweijahresvertrag in Bischofshofen unterzeichnet hat.

Manuel Wallinger will weiterspielen

Auch der überraschende Abgang von Tormanntrainer Pawel Kapsa, der den Club vor rund zwei Wochen verlassen hat, schmerzte den jungen Tormann. "Ich hatte nur in der ersten Trainingswoche einen Tormanntrainer und konnte mich somit nicht ordentlich auf die Saison vorbereiten", sagt Wallinger, der seine Karriere aber weiterhin fortsetzen will. Wechseln kann er aber frühestens in der Wintertransferzeit. "Ich werde das Gespräch mit Reiter und Helmlinger suchen und hoffe, dass ich mich bei einem anderen Club fit halten kann. Ich will natürlich unbedingt weiterspielen. Aber nicht für Bischofshofen, meine Meinung werde ich nicht ändern." Damit hat der Regionalligist mit Kahrimanovic derzeit nur einen Goalie im Kader. Nachdem die Transferzeit für Amateurfußballer am 17. Juli abgelaufen ist, können die Pongauer nur noch einen Jugendspieler oder einen Profi anmelden. Von den BSK-Verantwortlichen war am Mittwochmittag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.