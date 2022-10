Knalleffekt in Saalfelden: Nach Ziege auch Trainer Schriebl weg

Im Salzburger Fußball-Unterhaus ging es in den vergangenen 24 Stunden rund: Zuerst ersetzte Kuchl Philipp Buck durch Thomas Hofer, einen Tag später platzte in Saalfelden die Bombe: Alexander Schriebl ist ab sofort nicht mehr Trainer. Auch ein Salzburg-Ligist tauschte den Übungsleiter.

Erst im Sommer ersetzte Alexander Schriebl in Saalfelden Christian Ziege auf der Trainerbank. Nach zwölf Runden finden sich die Pinzgauer, trotz einigen Profispielern, nur auf dem fünften Platz der Regionalliga Salzburg wieder. Nur kurze Zeit nach dem Aus von Ziege als Sportdirektor wurde am Dienstag nun auch Schriebl von seinem Amt freigestellt. "Wir hatten unterschiedliche Auffassungen, deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschieden", erklärte der Verein am Dienstagabend aus Nachfrage der "Salzburger Nachrichten". Bereits am Mittwoch soll ein Nachfolger präsentiert werden.

ASV setzt auf Ex-Bürmoos-Trainer

Auch einen Stock tiefer kam es am Dienstag zu einem Trainerwechsel: Aufsteiger ASV Salzburg, der nach neun Runden mit sechs Punkten nur auf dem vorletzten Platz steht, trennte sich von Aufstiegstrainer Patrick Schöberl. "Patrick hat uns in die Salzburger Liga geführt und wir sind ihm für seine geleistete Arbeit sehr dankbar. Trotzdem wollten wir im Herbstfinish noch einmal einen frischen Wind reinbringen", erklärt ASV-Obmann Robert Neureiter, der am Dienstag bereits einen Nachfolger präsentieren konnte. Josef Bauer, der bis Sommer in Bürmoos gearbeitet hat, übernimmt ab sofort.