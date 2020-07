Königsklassen-Test für Saalfelden

Der Fußball-Regionalligist spielt gegen den Topclub Marseille.

Mit dem sehr ambitionierten Ziel Champions League ließ der Regionalligist Saalfelden vor rund einer Woche aufhorchen. Selbst wenn alles nach Plan läuft, wird es aber noch viele Jahre dauern, bis die Pinzgauer in der Königsklasse des Fußballs ankommen werden. Für viele Experten ist das Vorhaben der US-Investoren ohnehin nicht zu realisieren.

Am Sonntag (18.30 Uhr) können Trainer Christian Ziege und seine Mannschaft zumindest schon einmal ein bisschen Königsklassen-Luft schnuppern. Der österreichische Drittligist absolviert in Kufstein ein Testspiel gegen Olympique Marseille. Der französische Topclub stand beim coronabedingten Abbruch auf Platz zwei und hat sein Ticket für die Champions League damit fix in der Tasche. "Ein spezielles Highlight in einer Vorbereitung. Für unseren ganzen Verein ist es eine tolle Geschichte. Wir werden versuchen, ohne Angst aufzutreten, aber wohlwissend, was da in Hinblick auf Tempo, Intensität und Zweikampfführung auf uns zukommt. Es wird spannend, wie unsere Spieler damit umgehen und sich gegen den und mit dem Ball auf dem Platz verhalten werden", freut sich Ziege auf das Testspiel. Auch Saalfelden-Neuzugang Daniel Raischl, der im Sommer vom Ligakonkurrenten SAK geholt wurde, fiebert dem Duell mit Marseille entgegen: "Es wird für uns alle eine tolle Erfahrung. Wir wollen mutig auftreten und wollen mit allem, was wir haben, dagegenhalten."

Bei den Franzosen, die derzeit in Tirol ein Trainingslager absolvieren, steht neben einigen Weltmeistern von 2018 auch der ehemalige Salzburg-Innenverteidiger Duje Caleta-Car im Kader. Wegen der Coronabestimmungen findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Fußballfans können das Spiel aber online unter www.laola1.at live mitverfolgen.