Kollaps, Sturm, Grünau - Austria Salzburg trotzt im Derby allen Widrigkeiten

Das Duell der Salzburger Westligisten dauerte länger als geplant. Das Endergebnis ist keine Überraschung.

Westliga-Dominator Austria Salzburg war am Samstag weder von Grünau noch vom Wetter zu stoppen. Das Derby, dessen Fortführung wegen der stürmischen Bedingungen in Wals auf der Kippe gestanden war, ging am Ende mit 4:0 an den Spitzenreiter, der nach fünf Runden noch keine Punkte abgegeben hat. Die Treffer für die feldüberlegenen Austrianer erzielten Neuzugang Aaron Volkert und Yannic Fötschl.

Mehrere Spielunterbrechungen in Wals

Das Duell war mehrmals unterbrochen worden. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit musste ein Zuschauer, der den Walsern die Daumen drückte, nach einem medizinischen Notfall - laut Grünauer Angaben ein nicht lebensbedrohlicher Kollaps - versorgt werden. Das Spiel konnte allerdings rasch wieder aufgenommen werden. Dies war dann jedoch zur Halbzeit ungewiss, denn da zog ein Sturm (nicht nur) über Wals. Mit einiger Verzögerung wurde die zweite Halbzeit aber in Angriff genommen.

Volkert legt vor, Fötschl erhöht

Die Austria führte da dank Volkerts Treffer mit 1:0. Grünau kam einem Treffer vor allem in der Anfangsphase aber bei mehreren Szenen ebenfalls sehr nahe. Julian Feiser vergab etwa gleich zu Beginn aus kurzer Distanz. Je länger das Spiel dauerte, desto dominanter wurden die unter Cheftrainer Christian Schaider gewohnt feldüberlegenen Maxglaner, die nach der Pause durch einen von Fötschl perfekt abgeschlossenen Angriff auf 2:0 erhöhten.

Austria beweist Reife

Ins Wanken kam die Austria nicht mehr - trotz Wind und Grünauer Gegenwehr. Im Gegenteil: In den Schlussminuten stellten Marinko Sorda mit einem Prachtschuss aus über 20 Metern sowie Christoph Bann noch auf 4:0. "Zu hoch, aber hochverdient. Die Austria war reifer", sagt Grünaus Sportchef Helmut Rottensteiner, der in erster Linie froh ist, dass vom Walser Zuseher aus dem Krankenhaus gute Nachrichten kamen.