Kolumne von Thomas Hofer: Quo vadis, SV Grödig?

Der ehemalige Bundesligist steht vor dem Abstieg in die Salzburger Liga.

Einige können sich wohl noch an den 17. Juli 2014 erinnern: Grödig besiegte in der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League auswärts den FC Čukarički Belgrad sensationell mit 4:0. Eines der absoluten Highlights in der Vereinsgeschichte. Die beiden Protagonisten Toni und Christian Haas waren hauptverantwortlich für den kometenhaften Aufstieg des "Dorfklubs". Dieser schaffte innerhalb von nur zehn Jahren den Durchmarsch von der 1. Klasse bis in die 1. Bundesliga - eine einmalige Erfolgsgeschichte im heimischen Fußball.

Nach dem Abstieg ...