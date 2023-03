Kombinierer Rettenegger pirscht sich an das Podest heran

Von der nordischen WM ist Kombinierer Stefan Rettenegger mit zwei Team-Bronzemedaillen heimgekehrt, Skatingschritt für Skatingschritt nähert er sich nun auch im Weltcup seinem ersten Podium. Nach bisher drei fünften Plätzen in Oberstdorf, Seefeld und Ruka - jeweils im Verlauf dieser Saison - belegte der 21-jährige Salzburger am Samstag auf dem legendären Holmenkollen in Oslo Rang vier hinter den Weltcup-Dominatoren Jarl Magnus Riiber (1./NOR), Julian Schmid (2./GER) und Johannes Lamparter (3./AUT). "Ich glaube, ich habe heute sehr viel richtig gemacht. Ich war im Vorfeld nicht wirklich fit, bin die ganze Woche mehr oder weniger gelegen und konnte nicht trainieren. Das war extrem hart. Aber hier in Oslo war ich wieder richtig schnell am Weg", sagte Rettenegger über seine Leistung im "nordischen Mekka" am Holmenkollen. "Es war mein bisher bestes Weltcupergebnis. Das Podest kommt irgendwann schon noch …", meinte Rettenegger mit Blick auf den zweiten Bewerb der Kombinierer am Sonntag. Da musste er sich nach einem schwächeren Sprung jedoch mit Rang 18 begnügen. Sein um zwei Jahre älterer Bruder Thomas Rettenegger wurde zwei Mal 20.