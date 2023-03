Krach auf den Rängen, Kracher auf dem Parkett: BBU Salzburg verliert wilden Play-off-Auftakt

Vorentscheidung im zweiten Viertel

Im zweiten Abschnitt glichen die Hausherren rasch aus, doch die Rocks zogen wieder davon - und wie. Sie waren nicht mehr zu stoppen und führten nach einem beeindruckenden Lauf dreieinhalb Minuten vor der Halbzeit 40:24. In die Pause ging es beim Stand von 47:29 für die starken Mattersburger. Dass die Salzburger ihr Ziel besser einstellen müssen, um doch noch mit einem Sieg in die Best-of-three-Serie zu starten, wussten sie wohl. Sie kehrten früh auf das Parkett zurück. Es fruchtete zunächst. Mitchell verkürzte per Dreier.

Auf den Rängen kocht die Stimmung über

Und dann wurde es wild: Übermotivierte BBU-Fans (wohl Nachwuchsspieler der Falken) verlagerten ihren Standort unmittelbar hinter den Block der Mattersburger Fans. Diese fühlten sich provoziert, einer der Burgenländer Ultras stürmte Richtung der BBU-Jugendlichen - fremdenfeindliche Beleidigungen inklusive. Ordner gingen dazwischen, das Spiel wurde für ein paar Minuten unterbrochen. Als sich die Gemüter auf der Tribüne (einigermaßen) beruhigt hatten, setzten Marko Rakic und Co. ihr Zwischenhoch fort. Es sollte keine Aufholjagd ohne Rückschläge werden. Die BBU kam auf 37:49 heran, lag bald aber wieder 40:59 zurück. War es das? Nein, denn nach einer Auszeit von Coach Christian Ponz drehte die BBU auf und verkürzte mit einem 13-Punkte-Lauf vor dem Schlussabschnitt auf 53:59.

BBU Salzburg kommt heran, verpatzt aber Schlussabschnitt

Im letzten Viertel prägten Ballfehler und Fehlwürfe auf beiden Seiten das Spiel. Doch vor allem von Salzburg kam nun zu wenig. In den ersten 7:40 Minuten gelang kein einziger Punkt. Die nun keineswegs mehr unantastbaren, aber defensiv aggressiven Mattersburger bauten so ihren Vorsprung wieder auf 14 Punkte aus. Robert Becker und Raphael Miksch hauchten Salzburg noch einmal Leben ein - 59:67 zwei Minuten vor dem Ende. Es blieb nicht genug Zeit, um noch die Wende zu schaffen. Mattersburg behielt die Nerven, gewann 74:64 und legte damit in der Serie vor. Ihre Ultras feierten das mit nacktem Oberkörper. Das zweite Duell in Mattersburg wird nicht einfacher.