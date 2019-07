Kräftemessen mit den Profis im Schlamm

Beim Fisherman's Friend StrongmanRun in Flachau gilt es, Dominik Landertinger und Bernhard Gruber oder einfach nur den inneren Schweinehund zu besiegen.

Insgesamt 13 WM- und acht Olympiamedaillen haben Dominik Landertinger und Bernhard Gruber in ihrer Karriere bereits gewonnen. Beim StrongmanRun in Flachau haben am Samstag (16 Uhr) auch hartgesottene Hobbysportler die Möglichkeit, sich mit dem Biathleten und dem Kombinierer unter Wettkampfbedingungen zu messen. Zu bewältigen ist dabei ein knapp 20 Kilometer langer schlammiger Parcours voller Hindernisse mit sprechenden Namen wie Drehwurm, Badewanne oder Teufelsbrücke.

"Es ist ein lässiger, völlig verrückter Bewerb, bei dem natürlich der Spaß im Vordergrund steht", ist Landertinger von diesem Charity-Event begeistert. "Aber man muss sich auch körperlich überwinden können. Die Hindernisse verlangen einem einiges ab."

Quelle: SN