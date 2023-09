Krampus fordert mit eigener TV-Serie die US-Stars heraus

Am Freitag geht in Hallein die erste Show der Wrestling World Austria über die Bühne. Lokalmatador und Veranstalter Daniel Prühs will dabei nicht nur Ringaction auf Weltklasse-Niveau bieten, sondern auch gute Geschichten erzählen.

BILD: SN/PRIVAT Der Krampus will nicht nur seine Gegner im Ring aufmischen, sondern auch die internationale Konkurrenz auf den TV-Markt.

Als kleiner Bub saß Daniel Prühs einst fasziniert vorm Fernsehapparat, wenn sich die Wrestlinghelden der WWF um Hulk Hogan ihre großen Ringschlachten lieferten. Dabei war für ihn schnell klar: Das will ich auch einmal machen. Nach harten Lehrjahren, die ihn unter anderem in die USA und nach England geführt haben, ist der 31-jährige Halleiner mittlerweile selbst ein Star der Szene und befreit als Krampus weltweit die Wrestlingringe von den Bösen. Dass er als Showkämpfer längst seinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist Prühs jedoch nicht genug. Mit der Wrestling World Austria (WWA) hat er nun seinen eigenen Verband gegründet, der den großen amerikanischen Kampfserien Konkurrenz machen soll. Am Freitag findet im ausverkauften Stadttheater Hallein die erste Show statt. Mit dabei sind neben Kämpfern aus ganz Europa auch TV-Kameras, welche die Ringaction festhalten. "Aus der dreistündigen Show werden wir vier Folgen schneiden, die dann auch im Fernsehen zu sehen sind. Dabei wollen wir nicht nur die Kampfaction zeigen, sondern auch gute Geschichten erzählen", betont Prühs.