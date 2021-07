Krankl und Prohaska tanzten nach seiner Pfeife: Udo Kratzer feierte 50 Jahre im Schiedsrichter-Kollegium

1971 pfiff Udo Kratzer sein erstes Fußballspiel, nun beendete der langjährige Bundesliga-Referee nach 50 Jahren seine Tätigkeit im Schiri-Wesen.

SFV-Schiedsrichterobmann Bernd Hirschbichler gratulierte Udo Kratzer zu 50 Jahren Zugehörigkeit zum Schiedsrichterkollegium. Kratzer, seit vielen Jahren Ehrenobmann, verkündete mit diesem Jubiläum auch den Abschied von seiner Funktionärstätigkeit. Er hat seit dem Ende aktiven Schiri-Karriere mit 48 Jahren als Beobachter fungiert und dabei auch etliche Schiedsrichterkarrieren begleitet.

Die Zahlen hat Kratzer genau im Kopf: "22 Jahre war ich Schiedsrichter, davon zwölf in der Bundesliga. Dabei habe ich 941 Spiele geleitet, 126 davon in der Bundesliga." 94 Mal musste er die Rote Karte zücken. Alle Stars, von Herbert Prohaska über Hans Krankl bis hin zu Toni Polster und Andi Herzog tanzten nach seiner Pfeife. Positiv in Erinnerung blieb ihm ausgerechnet FC-Tirol-Star Hansi Müller, der in seiner Karriere sehr oft Rot sah: "Mit ihm habe ich vor einem Spiel beim Aufwärmen vereinbart: ,Sie lassen heute mich in Ruhe, ich lasse Sie in Ruhe." Der "Friedenspakt" bewährte sich, als Kratzer dann in der Partie einen strittigen Elfmeter gegen die Innsbrucker verhängte. Müller unterließ Proteste und bremste außerdem seine Mitspieler ein, die dem Referee naherückten.

Weniger angenehm ist die Erinnerung an ein Spiel der damaligen Alpenliga zwischen Grödig und dem SAK: "Der alte Grödiger Platz neben der Untersbergbahn-Talstation war eigentlich nicht bespielbar. Aber weil die Vereine schon mit mehreren Spielen im Rückstand waren, drängten sie trotz irregulärem Boden auf ein Match. Es ist bei den Verhältnissen leider total aus dem Ruder gelaufen..."

Für 20 Jahre als Schiedsrichter geehrt wurden Christof Wagenhofer, Reini Klinger und Reuf Salihovic. Sein 30-jähriges Jubiläum beging Bruno Scheiber.