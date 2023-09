Krisenteams siegen im Landescup - Eugendorf nähert sich Trainerlösung

St. Johann und Anif zogen souverän ins Viertelfinale ein. Auch Grödig überwintert im Cup.

Anif, Grödig, St. Johann - so lauten die ersten Landescup-Viertelfinalisten. Während die Grödiger beim 4:0 gegen Siezenheim am Dienstag ihren Erfolgslauf fortsetzten, sollen die Cuperfolge den beiden anderen Teams aus der Krise helfen. "Die Mannschaft hat schon sehr viel besser umgesetzt als zuletzt. Die gute Leistung und der Sieg waren der logische nächste Schritt", sagt Anifs Neo-Trainer Andreas Berktold, dessen Team in der Salzburger Liga nur Vorletzter ist.

Anif stark verbessert

Sein Team dominierte beim 2:0 gegen Austria-Salzburg-Bezwinger Thalgau vor der Pause klar, überstand dann eine Drangphase der ersatzgeschwächten Gäste. "Wir waren zu wenig zwingend", sagt Thalgaus Coach Christoph Gruber, der mit Ilija Jagic in der Schlussphase einen weiteren Verletzten beklagen musste.

St. Johann schöpft Mut

Der Westliga-Vorletzte St. Johann löste die Aufgabe bei der neuerlich guten SG Gneis/ASK/PSV mit einem 4:1 souverän. "Ab heute stimmen auch die Ergebnisse wieder", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dessen Mannschaft mit einem 3:0 zur Pause schon die Weichen auf Sieg stellte. "Wir hatten einen guten Start, haben in der zweiten Halbzeit verwaltet."