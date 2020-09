Kuchl-Talent in Topform

Matthias Seidl krönte gegen Saalfelden seine überragendes Leistung mit einem Doppelpack und hat den Profitraum noch nicht aufgegeben.

Zu Saisonbeginn war Kuchl-Trainer Mario Helmlinger mit seinem Youngster Matthias Seidl nicht immer zufrieden und setzte ihn zwei Mal sogar nur auf die Ersatzbank. "Er war im Kopf nicht frei und deswegen nicht in Form", erklärt Helmlinger. Dass Seidl nach dem Probetraining in Ried und einigen Abgeboten von Zweitligisten den Fokus wieder voll auf Kuchl gelegt hat, sah man spätestens am Freitag. Beim 2:0-Heimsieg gegen Saalfelden war der 19-jährige Kuchler von den Pinzgauern nicht zu halten und erzielte beide Tore.

