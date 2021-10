Kuchl wahrt Chance und bejubelt Geburtstagskind

Robert Strobl traf an seinem 37. Geburtstag zum 3:0-Endstand gegen Grünau. Kuchl bleibt im Rennen um eines der Westligatickets.

Kuchl hat am Sonntag die Chance gewahrt, sich mit einem furiosen Saisonfinale doch noch eines der beiden Tickets für die überregionale Westliga zu sichern. Nach dem 3:0-Erfolg über den Tabellenvorletzten Grünau benötigen die Tennengauer aber zwei Siege gegen Saalfelden und den SAK - und St. Johann oder die Austria müsste zwei Mal verlieren. "Darauf schauen wir nicht mehr wirklich", sagt Kuchls Sportchef Christian Seidl.

Am Sonntag zog seine Mannschaft nach einer müden ersten Halbzeit das Tempo an und Youngster Yannic Fötschl schoss die Gäste in der 68. Minute nach einem Zuspiel von Simon Seidl in Führung. "Das 1:0 hat den Bann gebrochen", erklärt Christian Seidl. Lukas Buchegger erhöhte nach einem Standard (83.) und Robert Strobl fixierte an seinem 37. Geburtstag per Strafstoß den Endstand (89.).

Die Grünauer konnten St. Johann, dem Ex-Club von Trainer Franz Aigner, keine Schützenhilfe leisten. Die nächste Chance bietet sich gegen die Austria am kommenden Samstag. "Das machen wir schon", sagt Aigner.