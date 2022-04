Kuchler ist unterwegs zum "großen" Race around Austria

Trotz gesundheitlicher Probleme steht die heurige Saison des Kuchler Ultra-Radfahrers Dominik Meierhofer ganz im Zeichen des "Race around Austria" - diesmal "das Original". Die "kleine" Variante des RAA, das "RAA 1500" hat Meierhofer bereits 2019 gewonnen.

Momentan muss Dominik Meierhofer eine Zwangspause einlegen: Vor drei Wochen erwischte ihn das Corona-Virus, seitdem hat er mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen. An seinem Ziel, das "Race around Austria" (RAA) zu bestreiten, will er aber momentan noch festhalten: "Die ganze Vorbereitung und die Saison sind darauf ausgerichtet." Beim RAA werden die österreichischen Grenzen "abgefahren": Vom Start am Attersee über das Mühlviertel bis zum Neusiedlersee, über die Südsteiermark, das Lesachtal und den Großglockner bis nach Bludenz und dann wieder ostwärts zum ...