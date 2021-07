Kuchler zittern im Cup vor dem verlorenen Sohn

Tennengauer fürchten im Cup-Schlager gegen Blau-Weiß Linz die Waffen von Matthias Seidl. Regionalligist Anif benötigt erstes Erfolgserlebnis.

Eigentlich hätte das ÖFB-Cup-Match gegen Blau-Weiß Linz schon vor gut zwei Wochen stattfinden sollen. Doch nur wenige Tage vor dem Spiel machte ein Coronafall in Kuchls Fußballteam die Austragung der Erstrundenbegegnung unmöglich. "Das war für uns natürlich eine echte Katastrophe. Deshalb haben wir knapp zwei Wochen nicht trainieren können, und das so knapp vor Meisterschaftsstart. Diese Tage gehen der Mannschaft natürlich ab und auch die Verletzungsgefahr steigt", weiß Trainer Mario Helmlinger.

So hat sich auch gleich am Freitag beim Ligaauftakt gegen Bischofshofen Siegtorschütze Florian Kiss einen Bänderriss zugezogen. Am Montag verletzte sich dann im Training noch Maximilian Neuhauser. "Damit fallen uns gleich zwei Leistungsträger aus", erklärt der Coach.

Ein dritter Leistungsträger spielt seit Sommer gar nicht mehr für die Tennengauer, sondern ausgerechnet für den Cup-Gegner aus Linz. So groß die Freude in Kuchl über den Wechsel ihres Goalgetters zum Meister der 2. Liga auch ist, im Cup-Match am Mittwoch (19 Uhr) wollen sie ihn nicht unbedingt in Hochform erleben.

"Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn er gegen uns gar nicht zum Einsatz kommt. Sonst schießt er uns vielleicht im Alleingang aus dem Bewerb", meint Helmlinger, der die Stärken seines Ex-Schützlings genau kennt. "Auch wenn wir um seine Waffen genau wissen, ist es sehr schwierig, ihn in Schach zu halten. Da ist er einfach zu gut."

Hin- und hergerissen ist in diesem speziellen Fall Kuchls Sektionsleiter Christian Seidl. "Als sein Vater hoffe ich natürlich, dass Matthias bei Linz zum Einsatz kommt. Da schlagen eben zwei Herzen in meiner Brust, ich versuche aber, neutral zu sein", betont der Kuchler Funktionär.

In der Regionalliga Salzburg stehen am Mittwoch ebenfalls zwei heiße Begegnungen auf dem Programm. Anif hofft nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt in Seekirchen im Heimspiel gegen Grünau (18.30 Uhr) auf erste Punkte. "Wir haben ein ganz neues Team, das sich erst finden muss. Dafür brauchen wir aber noch ein Erfolgserlebnis", meint Coach Bernhard Kletzl. Austria Salzburg will nach dem Auftaktsieg im Stadtderby gegen den SAK auch in Bischofshofen (19 Uhr) voll anschreiben.