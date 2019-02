Kuchlerin startet bei Großevents ins neue Jahr

2019 könnte für Lea Rothschopf sportlich kaum besser beginnen: Ende Jänner startete die junge Athletin des SC Kuchl bei der Junioren-WM, ab 9. Februar steht sie bei der Jugend-Olympiade in Sarajevo am Start.

Während ihre Klubkollegen Ende Jänner in Wagrain um Punkte im Bezirkscup wetteiferten, kämpfte Lea Rothschopf gegen die härteste Konkurrenz, die ihre Altersklasse zu bieten hat: Kurzfristig war sie vom Verband für die Biathlon-Junioren-WM in Osrblie in der Slowakei nachnominiert worden, nachdem eine Athletin krankheitsbedingt nicht antreten konnte. Beim Individual-Rennen über zehn Kilometer am Sonntag, 27. Jänner, erreichte sie Rang 43 von 100 Startern und qualifizierte sich damit auch für die 3x6km-Staffel am 29. Jänner. Gemeinsam mit Lisa Osl und Soli Mesotitsch holte sie als mittlere Läuferin dabei Rang elf unter 27 teilnehmenden Teams.