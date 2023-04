Kunstrasen in Liefering bleibt Streitfall: Fehlen nur Olivenkerne zum perfekten Grün?

Ein Gutachten zum kritisierten Kunstrasen im Salzburger Sportzentrum Nord lässt Spielraum für Interpretationen. Herstellermangel oder mangelhafte Pflege? In der Stadtregierung herrscht Uneinigkeit.

Das Ringen um einen tauglichen Kunstrasen im Sportzentrum Nord in Liefering geht in die nächste Runde. Nachdem zahlreiche Nutzer, vorwiegend Fußballvereine, der im Vorjahr eröffneten Spielstätte ein desaströses Zeugnis ausgestellt hatten, forderte der für die städtischen Betriebe zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) im Herbst die Behebung der Mängel. Doch das für die Errichtung verantwortliche Bauamt unter Führung der Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) spielte den Ball nun zurück - in Form eines Gutachtens.

Rasen erfüllte Normen bei Prüfung

...