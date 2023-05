Kurzes WM-Debüt für Zukunftshoffnung Elena Dengg

Salzburger Judokämpferin musste sich bei der WM in Doha im ersten Kampf Maria Pérez aus Puerto Rico geschlagen geben.

Elena Dengg ist bei der Judo-WM in Doha in ihrem ersten Kampf ausgeschieden. Die 18-Jährige vom ESV Sanjindo Bischofshofen musste sich in der Klasse bis 70 kg Maria Pérez aus Puerto Rico nach zwei Waza-ari-Wertungen geschlagen geben. "Es war meine erste WM in der Allgemeinen Klasse. Das Wichtigste war für mich, hier Erfahrungen auf so einer großen Bühne zu sammeln", berichtet Dengg. Dass sie früh in Rückstand geriet, machte es für sich besonders schwierig. "Da musste ich dann mehr Risiko eingehen. Zwar konnte ich ein paar gute Aktionen setzen, aber letztlich nicht durchbringen", erzählt die Jüngste in Österreichs WM-Team. Schließlich spielte ihre 34-jährige Gegnerin ihre Routine aus und beendete den Kampf mit einer zweiten Waza-ari-Wertung nach 5:52 Minuten vorzeitig.

"Ich finde, ich habe nicht schlecht gekämpft", meint Dengg, deren Fokus heuer eigentlich auf der Junioren-EM und -WM liegt. Auch ÖJV-Sportdirektor Markus Moser war mit der Leistung der jungen Pongauerin nicht unzufrieden. "Wir haben gewusst, dass ihre Gegnerin richtig stark ist und es für sie schwer wird. Aber sie ist auf jeden Fall eine unserer Zukunftshoffnungen", betont Moser.