Lammertaler Trainingsgemeinschaft soll den Skisport in die Zukunft zu führen

Die Kinder und Jugendlichen der Skiclubs aus Abtenau, Annaberg-Lungötz und Scheffau am Tennengebirge bereiten sich in den Sommermonaten gemeinsam auf die Skirennsaison vor.

Bereits das zweite Jahr gibt es eine Trainingsgemeinschaft der drei Lammertaler Skiclubs. Insgesamt sind es 55 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren, die diese Gemeinschaft bilden. "Wir betreiben skisportspezifisches Training, um die Kids bestmöglich auf die Wintersaison vorzubereiten. Bei uns geht es wirklich um Ski-Rennfahren. Würden wir für alle Skifahr-Interessierten öffnen, hätten wir ein paar hundert Kinder. Das wäre nicht möglich", sagt Karl Schwaighofer, der Sektionsleiter für Ski Alpin in der Sportunion Abtenau.

Zwei Mal die Woche wird trainiert

Zwei Mal pro Woche trainieren die Kids, betreut von professionell arbeitenden Trainerinnen. Es wird in eigenen Trainingsgruppen für die verschiedenen Altersklassen trainiert, damit ein altersgerechtes Training garantiert wird. "Wir versuchen die Trainings so gut es geht im Freien abzuhalten und natürlich den Spaß und die Freude hochzuhalten. So geben wir den Kindern auch einen Bezug zur Natur zurück. Bei Schlechtwetter können wir immer in Trainingshallen ausweichen", sagt Schwaighofer. Dass die Trainingseinheiten immer in Abtenau stattfinden, hat den Hintergrund, dass die meisten Kinder und Jugendlichen der Trainingsgemeinschaft aus Abtenau kommen. Zur Zeit seien es fünf Sportler aus Annaberg-Lungötz und drei aus Scheffau. "Der Rest sind alles Abtenauerinnen und Abtenauer", erzählt der Sektionsleiter.

Im gemeinsamen Training der drei Clubs sieht Schwaighofer auch für das Sozialverhalten Vorteile: "Durch das gemeinsame Training verliert sich die Rivalität zwischen den Clubs, da die Vereine eng zusammenarbeiten. Meiner Meinung nach brauchen wir ein Mehr an Miteinander, um den Skisport im Tennengau in die Zukunft zu führen."