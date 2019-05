Anifs scheidender Erfolgstrainer Thomas Hofer hat den Landescup schon vier Mal gewonnen. Vor dem Pinzgauer Finalgegner ist er aber gewarnt.

Die Rollen im Landescup-Finale in Eugendorf am Mittwoch (19.30 Uhr) sind klar verteilt: Salzburg-Ligist Zell am See fordert mit Westliga-Meister Anif Salzburgs derzeit beste Amateurmannschaft. "Da hängen die Trauben sehr hoch", betont Zells Trainer Toni Schaupper, der aber nicht als erster Gratulant anreisen wird. "Wir sind bestens drauf und möchten das Unmögliche möglich machen. Für einen Sieg muss bei uns aber alles passen, jeder Spieler an die Leistungsgrenze gehen." Wie Anif zu bezwingen ist, haben die Pinzgauer beim 1:0-Testspielerfolg im Februar bewiesen. Der Favorit geht also gewarnt ins Endspiel.

"Zell ist eine sehr gute Mannschaft - vor allem wenn sie kontern kann. In einem Finale ist der Klassenunterschied zudem auch außer Kraft gesetzt. Wir brauchen unsere maximale Leistung", meint Trainer Thomas Hofer, dessen Team im Landescup heuer noch kein Gegentor kassiert hat. Halten René Zia und Co. auch im Finale die Null, stehen die Chancen auf den dritten Anifer Titel nach 2010 und 2016 gut. Für Hofer wäre es nach den beiden Triumphen mit der Austria 2012 und 2013 bereits der fünfte Streich. "Das wäre natürlich ein toller Abschluss in Anif", sagt der scheidende Erfolgscoach.

