Landescup: Mit drei Torhütern am Feld aufgestiegen

Nach dem verpassten Aufstieg in die Salzburger Liga hat Plainfeld einen Kaderumbruch hinter sich. Mit Dzenan Durak blieb nur einer der Schlüsselspieler - und der Edeltechniker schoss die Flachgauer am Samstag in der zweiten Runde des Landescups mit vier Treffern auch fast im Alleingang zum 6:4-Sieg in Perwang.

"Er blüht in unserer jungen, willigen Mannschaft aktuell richtig auf", sagt Plainfelds neuer Trainer Florian Königseder, der wegen der angespannten Personalsituation in der Schlussphase die Ersatztorhüter Felix Reiter und Mirsad Dzaferovic als Stürmer aufbot. An den beiden Gegentreffern in den Schlussminuten waren sie schuldlos. Der Landesligist, der den Klassenerhalt als Ziel ausgibt, trifft in der dritten Cup-Hauptrunde Ende September auf Titelverteidiger Kuchl. "Eine schöne Herausforderung", sagt Königseder.

Landescup, 2. Runde - Samstag: St. Martin/L. - Bruck 5:3 i. E. (1:1, 0:1), Maishofen - Stuhlfelden 3:2 (1:1), ATSV Salzburg - Siezenheim 0:2 (0:1), Bad Gastein - Radstadt 1:9 (1:2), Lenzing - Rauris 1:2 (1:2), Flachau - Schwarzach 0:3 (0:2), Hollersbach - Bramberg 0:5 (0:2), Perwang/Michaelbeuern - Plainfeld 4:6 (1:4). Freitag: Oberalm - Straßwalchen wurde in der 72. Minute abgebrochen, Mittersill - Piesendorf 3:0 (1:0), Tamsweg - Altenmarkt 0:2 (0:1), Faistenau - Bergheim 1:4 (0:2), St. Georgen - Thalgau 2:6 (1:3), Taxham - Henndorf 3:9 (2:4), Konkordiahütte - Pfarrwerfen 3:0 (0:0), Bad Vigaun - Eugendorf 0:8 (0:4). Donnerstag: Koppl - Hallwang 2:4 i. E. (0:0), Schleedorf - Neumarkt 3:5 (0:3). Abersee trat gegen den ASK/PSV Salzburg nicht an.