Landescup: Seekirchen-Trainer Lapkalo nach 0:5-Pleite sauer - Zottl verlängert und glänzt bei Austria-Sieg

Das Halbfinale im Landescup steht seit Mittwochabend fest. Nach Hallein, das am Dienstag in Siezenheim mit 3:1 siegte, zogen am Mittwoch auch die Austria, Thalgau und Kuchl in die nächste Runde ein.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Johannes Zottl (l.) erzielte gegen Grünau zwei Tore.

Nach einem schwachen Start in das Regionalliga-Frühjahr musste Seekirchen nun auch im Landescup-Viertelfinale die Segel streichen. Die Elf von Trainer Mario Lapkalo unterlag dem Salzburger-Liga-Tabellenführer Thalgau klar mit 0:5. "Ein peinlicher Auftritt. Leider hat die Mannschaft nur wenige Vorgaben umgesetzt", findet Lapkalo nach dem Aus deutliche Worte. Austria und Kuchl ohne Mühe weiter Einen klaren Sieger gab es am Mittwoch im Regionalliga-Duell zwischen Austria Salzburg und Grünau. Die Violetten waren über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft und setzten sich am Ende hochverdient mit 4:1 durch. Bei der Austria stachen vor allem die beiden Doppeltorschützen Yannic Fötschl und Johannes Zottl, der wenige Stunden vor dem Spiel seinen Vertrag bei den Städtern um ein weiteres Jahr verlängert hat. Ebenfalls im Halbfinale steht Kuchl, das die Sensationsmannschaft Mittersill deutlich mit 5:1 besiegte. Im Halbfinale stehen nun die Paarungen Austria Salzburg gegen Hallein und Thalgau gegen Kuchl auf dem Programm.