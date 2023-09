Landesliga statt Profifußball: Torjäger Amir Hadzic nach geplatztem Transfer "schwer enttäuscht"

Nach wenigen Wochen brach Amir Hadzic sein Profiabenteuer in Slowenien ab und geht zumindest bis Winter wieder für Plainfeld auf Torejagd. Trotz vieler Rückschläge hat der Stürmer mit dem Profifußball noch nicht abgeschlossen.

Obwohl Plainfeld in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der 1. Landesliga überraschend verpasste, konnte sich ein Spieler ins Rampenlicht spielen. Der 22-jährige Torjäger Amir Hadzic erzielte 39 Treffer und war damit einer der gefährlichsten Stürmer in Österreichs Unterhaus. Die herausragenden Leistungen des Youngsters blieben auch der Konkurrenz nicht verborgen: Hadzic hatte viele Angebote aus der Regionalliga und Salzburger Liga, entschied sich letztendlich aber für einen Wechsel ins Ausland. In der zweiten slowenischen Liga wollte der Stürmer bei Fuzinar den Durchbruch schaffen.





Abmachungen nicht eingehalten

Sportlich lief es für Hadzic bei seinem neuen Verein von Beginn an nach Wunsch. "Ich habe in den meisten Testspielen getroffen und war sehr gut in Form", betont der gebürtige Salzburger. Abseits des Platzes gab es aber Probleme. Die Vereinsführung der Slowenen hielt viele Versprechen nicht ein. Nach nur sieben Wochen brach Hadzic seine Zelte wieder ab. "Ich bin schwer enttäuscht. Leider klappt es für mich im Profifußball einfach nicht." Vor drei Jahren wollte der bosnische Staatsbürger beim kroatischen Erstligisten Nistra den Durchbruch schaffen. Während der Coronazeit wurde sein Vertrag aber nach einem halben Jahr wieder aufgelöst. "Ganz abgeschlossen habe ich mit dem Traum trotzdem noch nicht. Beim nächsten Versuch muss aber alles passen."





Rückkehr nach Plainfeld

Seit einem Monat ist Hadzic wieder in Salzburg und geht erneut für Plainfeld auf Torejagd. Nach vier Einsätzen wartet er noch auf seinen ersten Saisontreffer für den Tabellenführer. "Ich fühle mich im Verein wohl und hoffe, dass ich mein Talent wieder ausspielen kann." Von Trainer Florian Königseder gibt es ein dickes Lob: "Er trainiert sehr brav und bringt sehr viel für den Profifußball mit. Amir ist schnell und vor dem Tor eiskalt. Bei uns muss er jetzt wieder die Freude am Sport finden. In den ersten Wochen klappte es schon sehr gut. Tore wird er in dieser Saison noch genügend schießen."