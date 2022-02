Landesmeistertitel fest in Pongauer Hand

Großartige Erfolge bei den Landesmeisterschaften im Super-G und Riesentorlauf in Abtenau.

Stolz auf "seinen" Nachwuchs zeigt sich der SLSV-Bezirksreferent Mike Ellmer, der allerdings alle Komplimente weiterreicht: "Die Spitzenergebnisse für den Pongau zeigen die einzigartige Arbeit unserer Skiclubs. Aber auch jene der Schwerpunktschulen, denn es gab in allen Altersklassen unseres Nachwuchses Erfolge."



Neumayer, Pechhacker und Gruber siegten zwei Mal

Herausragende Leistungen zeigten Florian Neumayer und Julia Pechhacker vom SC Radstadt sowie Christina Gruber (WSV St. Johann). Sie siegten gleich in beiden Bewerben! "Christina Gruber (S 14) wurde sogar Landesmeisterin mit Tagesbestzeit und gewann dazu noch den Slalom", so Ellmer. Die Landesmeistertitel der Jugendrennläufer gingen an Sophie Fischer (WSV Dorfgastein) im Super-G und im Riesentorlauf an Emilia Herzgsell (USV Altenmarkt/Zauchensee). Weiter geht es nun mit dem Bezirks- und Landescup-Slalom in St. Johann und Bad Hofgastein.Ergebnisse Abtenau:

Super-G S 14 weibl.: 1. Christina Gruber (St. Johann), 3. Marie Neudegger (Großarl). S 16 weibl.: 1. Julia Pechhacker (Radstadt). J 18 weibl.: 1. Sophie Fischer (Dorfgastein). J 21 weibl.: 1. Christina Pichler (Radstadt). S 14 männl.: 3. Fabian Neumayer (Radstadt). S 16 männl.: 1. Florian Neumayer (Radstadt)

Riesentorlauf S 14 weibl.: 1. Christina Gruber (St. Johann). S 16 weibl.: 1. Julia Pechhacker (Radstadt). J 18 weibl.: 1. Emilia Herzgsell (Altenmarkt), 3. Barbara Oberauer Barbara (Radstadt). S 16 männl. 1. Florian Neumayer (Radstadt). Kombination (SL/SG/ RSL) S 14 weibl.: 1. Christina Gruber (St. Johann) mit Punktemaximum, 3. Vanessa Neumayr (Wagrain). S 16 weibl.: 1. Julia Pechhacker (Radstadt), 2. Michaela Rettenwender (Filzmoos). S 16 männl.: 1. Florian Neumayer.