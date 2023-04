Lange Pause für Mittelfeldmotor: Nikola Trkulja zog sich schwere Verletzung zu

Fußball-Regionalligist Grünau muss einen bitteren Ausfall verdauen.

Die schlimmsten Befürchtungen wurden leider wahr: Nikola Trkulja hat sich am Freitag bei der Pleite in St. Johann einen Seiten- und Kreuzbandriss zugezogen. Das ergab eine am Montag durchgeführte MRI-Untersuchung. Bereits am Ende der Woche soll der 22-Jährige vom Salzburger Kniespezialisten Bernd Hiller operiert werden. "Eine niederschmetternde Diagnose. Leider haben sich die ersten Befürchtungen bestätigt", erklärt Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner.

Frühestens im Jänner 2024 wird der talentierte Mittelfeldspieler wieder auf dem Fußballplatz stehen können. "Nikola ist einer unserer Topspieler. Sein Ausfall schmerzt natürlich", betont Rottensteiner, der den Vertrag des Youngsters, trotz des langen Ausfalls, verlängern möchte. "Wir werden den Spieler sicher nicht fallen lassen. Es wird ein Gespräch geben und wir wollen, dass er bei uns bleibt." Ähnlich haben die Walser vor rund einem Jahr beim Kreuzbandriss von Thomas Pertl reagiert: Der Innenverteidiger verletzte sich Ende April 2022, wurde danach in den Verein eingebunden und steht nun wieder auf dem Platz.

Grünau will Vertrag trotz Ausfall verlängern

Im Kampf um die letzten Tickets für die Regionalliga West 2023/24 ist der Ausfall von Trkulja sehr schmerzhaft. Der zentrale Mittelfeldspieler hielt den Offensivwaffen Stefan Federer, Valdrin Kadrija und Julian Feiser als Sechser immer wieder den Rücken frei und wird nur sehr schwer zu ersetzen sein. "Er zählt auf seiner Position zu den besten Spielern in Salzburg. Wir werden im Sommer aber wohl keinen Ersatz holen, sondern auf unsere jungen Spieler setzen. Die können sich dann beweisen", sagt Rottensteiner.

Im Landescup wartet Austria Salzburg

Ohne Trkulja geht es für Grünau bereits am Mittwoch im Landescup weiter: Die Walser treffen im Viertelfinale auswärts auf Austria Salzburg. "Natürlich eine schwere Aufgabe, aber wir freuen uns auf dieses Spiel. Chancenlos sind wir sicher nicht", betont Rottensteiner. Ebenfalls am Mittwoch stehen die Viertelfinal-Duelle zwischen Thalgau und Seekirchen sowie Mittersill und Kuchl auf dem Programm. Im Nachtragsspiel der Salzburger Liga fordert Adnet zu Hause Neumarkt.