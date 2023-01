Dolomitenlauf: Walchhofer gewinnt bei französischen Festspielen

Die Altenmarkterin Barbara Walchhofer hat beim Dolomitenlauf in Obertilliach den 20-km-Skating-Bewerb gewonnen. Bei den Herren siegte der deutsche Weltcupläufer Max Olex. Lokalmatador Florian Ganner sorgte mit Rang zwei für eine große Überraschung. Und beim Marathonrennen waren die französischen Läufer und Läuferinnen nicht zu schlagen. Sie holten alle Podestplätze.

Mit den Skatingbewerben wurde am Samstag der Dolomitenlauf, den es seit 53 Jahren gibt, eröffnet. 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen die Distanzen über 20 bzw. 42 Kilometer in Angriff. Zudem kam es mit dem Easyrace, das über fünf Kilometer führte, zu einer Premiere.



Nach 20 Kilometern jubelte Barbara Walchhofer, die Nichte von Ex-Skistar Michael Walchhofer, über ihren ersten Sieg beim Dolomitenlauf. Die zweimalige Weltcupstarterin des USC Altenmarkt-Zauchensee, die als bestes WC-Ergebnis einen 18. Rang zu Buche stehen hat, war im Sprint nicht zu schlagen. "Es war eine richtig coole Erfahrung bei Top-Bedingungen. Eine Runde mit 20 Kilometern laufen wir nicht so oft, das war schon sehr lässig. Ich komme sicher wieder. Vielleicht laufe ich schon im nächsten Jahr den 42er im klassischen Stil. Das ist ja die Königsdisziplin", freute sich die 25-jährige Pongauerin. Im Sprint verwies sie die Italienerin Julia Kuen und Stefanie Scherer vom deutschen Nationalteam auf die Plätze.

SN/expa pictures Barbara Walchhofer jubelte über den Sieg.



Im 20-km-Rennen der Herren setzte sich kurz vor dem Ziel eine vierköpfige Gruppe ab. Der bayrische Spitzenläufer Max Olex sprintete zu seinem ersten Triumph beim Dolomitenlauf. Der Weltcup-Läufer schaffte es in der Vergangenheit beim Dolomitenlauf und -sprint oft aufs Podium, aber für den Sieg reichte es noch nie. "Ich habe viele große Erfolge gefeiert. Aber so Tage wie heute bedeuten mir extrem viel. Egal, ob es ein Weltcup oder Volkslanglauf ist. Der Dolomitenlauf ist einer der großen Skimarathons der Welt. Und endlich hatten wir wieder ein Rennen auf Naturschnee, das kann man einfach nur genießen. Ich habe voll auf den Zielsprint gesetzt und endlich feiere ich meinen ersten Sieg in Osttirol. Ich hoffe nur, dass ich für den 42er morgen nicht zu viel Kraft verballert habe", sagte er. Wenige Meter hinter Olex sprintete der Obertilliacher Florian Ganner sensationell auf den zweiten Platz. Der 20-jährige, der auch im Europacup läuft, freute sich im Ziel: "Es war ein super schnelles Rennen und am Ende war Max Olex einfach schneller. Er hat da auch voll seine Routine im Sprint ausgespielt." Rang drei holte der Italiener Felix Pider.



Auch im Langdistanzrennen sah es bei den Männern lange nach einer Sprintentscheidung aus. Bei Kilometer 32 setzten sich sieben Läufer an die Spitze, mit dabei alle französischen und skandinavischen Top-Athleten. Doch am letzten Anstieg setzte Simon Perruche (FRA) alles auf eine Karte und siegte nach 1:48,57 Stunden im Alleingang vor seinen Landsleuten Yan Belorgey und Elie Faret. "Dass ich mit meinen beiden Teamkollegen und Freunden auf dem Podium stehe ist ein Traum. Ich war zum ersten Mal beim Dolomitenlauf und es war ein fantastisches Rennen", jubelte Perruche. Als bester Österreicher landete Harald Toplitsch vor Landsmann Markus Ebner an der elften Stelle. Und ein sehr prominenter Teilnehmer absolvierte den 42-km-Bewerb heute mehr als beachtlich: Kajak-Profi Gerhard Schmid, Vizeweltmeister und mehrfacher Dolomitenmann-Sieger aus Klagenfurt, belegte mit einer Zeit von 2:32 Stunden 58. Platz.



Wie bei den Herren dominierten auch die Läuferinnen aus der Grande Nation. Emilie Buille siegte mit einer Laufzeit von 2:01,04 Stunden mehr als zwei Minuten vor Celine Chopard Lallier und Océane Bepoix. Als beste Österreicherin landete Anna Seebacher, die Siegerin von 2020, auf dem fünften Platz. "Das war heute leider nicht mein Tag, obwohl ich mich eigentlich gut gefühlt habe. Aber die Französinnen waren heute unschlagbar", sagte die Radstädterin, die am Sonntag die Kurzdistanz bestreiten wird.



Am Sonntag startet um 10 Uhr beim Biathlon- und Langlaufzentrum in Obertilliach der Dolomitenlauf im klassischen Stil. Ebenso stehen wieder Distanzen über 20 und 42 Kilometer auf dem Programm, auch das Easyrace, das fünf Minuten später gestartet wird.