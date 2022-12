Gastein war nach Grubers Spezialeinsatz fest in schwedischer Hand

Premiere der Gastein Classics brachte Favoritensiege und Lob von Superstar Petter Northug - auch dank Bernhard Gruber, der zur Schneeschaufel griff.

Auf seiner Loipe nur zuschauen? Das konnte Bernhard Gruber bei der Premiere der Gastein Classics nicht. An den vergangenen Tagen war auch der ehemalige Weltklassekombinierer und Botschafter der Auftaktveranstaltung der prestigeträchtigen Langlaufserie Ski Classics im Einsatz. 20 Zentimeter Neuschnee ließen den 40-jährigen Lokalmatador zur Schaufel greifen. Die nach ihm benannte Olympialoipe präsentierte sich dann auch am Sonntag in sehr gutem Zustand. "Die Blasen nehme ich gern in Kauf, es hat sich ausgezahlt", sagt Gruber.

Sportlich war Sportgastein am Wochenende fest in schwedischer Hand. Ida Dahl, die bereits den Prolog am Samstag gewonnen hatte, setzte sich beim Kriterium über 35 Kilometer im klassischen Stil im Zielsprint gegen die Norwegerin Astrid Øyre Slind durch. Bei den Herren stand nach Alvar Myhlbacks Prologerfolg auch im Hauptrennen am Sonntag ein Schwede ganz oben auf dem Stockerl: Emil Persson sprintete nach 35 Kilometern und einem packenden Dreikampf mit Johan Hoel (NOR) und Thomas Bing (GER) als Erster ins Ziel.

Verbessert zeigte sich Superstar Petter Northug. Der mehrfache Olympiasieger, Gesamtweltcupsieger und Rekord-Weltmeister aus Norwegen, der tags zuvor 64. geworden war, lief zum 26. Rang. Das Duell mit seinem langjährigen und ebenfalls schon "pensionierten" Konkurrenten Dario Cologna blieb aus. Denn der Schweizer Olympiasieger begnügte sich mit seinem zweiten Platz hinter dem Tschechen Aleš Bohatý im Volkslauf der Hobbyathleten - die Radstädterin Anna Seebacher war dabei die schnellste Frau - und maß sich nicht mit den Profis. "Ich hoffe, dass wird in Zukunft anders", sagt Northug, der sich auf ein weiteres Kräftemessen freut - und voll des Lobes für die Gasteiner Gastgeber ist. "Obwohl es wirklich schwierige Bedingungen waren, war die Loipe in sehr gutem Zustand."

Die Veranstalter haben nach der gelungenen Premiere Lust auf mehr. Der Vertrag mit Ski Classics wurde vorerst über drei Jahre abgeschlossen. Doch die Gasteiner, die als Gastgeber des Snowboardweltcups viel Erfahrung gesammelt haben, wollen darüber hinaus im Nordischen Skisport langfristig ihren Platz finden. Die Schweden freut das wohl ganz besonders.