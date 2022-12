Langlauf: Olympiasieger und Weltmeister kommen zur Premiere der "Gastein Classics"

Mehrere hundert Teilnehmer werden am kommenden Wochenende bei den erstmals ausgetragenen Langlaufbewerben "Gastein Classics" in Sportgastein erwartet. Darunter befinden sich auch Olympiasieger und Weltmeister.

Mit gleich zwei Rennen wird Bad Gastein in dieser Wintersaison erstmals Teil der Langlaufserie "Ski Classics". Insgesamt werden dabei 14 Bewerbe in elf Ländern ausgetragen - darunter der legendäre Wasa-Lauf, das Birkebeiner-Rennen oder der Marcialonga. Der Auftakt findet am Samstag und am Sonntag auf den Loipen in Sportgastein statt.

Der zweifache Olympiasieger und 13-fache Weltmeister Petter Northug aus Norwegen hat dabei seine Nennung ebenfalls schon abgegeben wie der Schweizer Dario Cologna. Der hat ebenfalls einige Trophäen daheim, wie ...