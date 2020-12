Langlaufass Stadlober: Die Coronaangst läuft mit

Die Skandinavier haben sich aus dem Langlauf-Weltcup zurückgezogen.

Der größte Gegner der Langläufer ist die Stoppuhr. Normalerweise. Denn in dieser Saison ist es vielmehr das Coronavirus. Aus Angst vor einer Ansteckung haben sich inzwischen Norwegen, Schweden und Finnland aus dem Weltcup zurückgezogen. Das heißt: All jene Nationen, die das Gerüst des internationalen Langlaufsports bilden, fehlen wohl über die Tour de Ski (mit acht Etappen von 1. bis 10. Jänner) hinaus, bringen die FIS damit in die Bredouille und den gesamten Weltcup gehörig ins Wanken. Vergleichbar ist das, wenn ...