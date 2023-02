Last-Minute-Transfer! Brasilianer könnte Kuchls Trumpf werden

Nach Milos Savic konnte der Fußball-Regionalligist Kuchl wenige Stunden vor dem Transferende noch einen weiteren Offensivspieler verpflichten. Gabriel Lima, der im Herbst beim Ligakonkurrenten Saalfelden unter Vertrag stand, wurde am 6. Februar kurz vor Mitternacht angemeldet, weilt derzeit aber noch in seiner Heimat Brasilien. Schafft Kuchl noch den Sprung ins obere Play-Off, dann könnte der Flügelspieler zum Trumpf werden.

"Wir wollten eigentlich keinen Spieler mehr holen. Wenige Stunden vor Transferende wurde uns Gabriel Lima angeboten. Er will sich bei uns fithalten und wenn alles optimal läuft, dann soll er auch spielen", erklärt Kuchl-Trainer Thomas Hofer, der im Winter mit Yannic Fötschl (Austria) und Mario Lürzer (Grödig) zwei Offensivspieler verloren hat. Diese Verluste soll vor allem Ex-Profi Milos Savic, der von Slowenien zurück nach Salzburg gekommen ist, kompensieren. "Ob Lima uns tatsächlich helfen kann, werden wir erst sehen. Derzeit ist er noch in Brasilien und ich weiß nicht wann er nach Salzburg kommt."

In Anthering und Saalfelden überzeugt

Dass Lima in der Regionalliga Salzburg für Akzente sorgen kann, hat der 20-Jährige im Herbst gezeigt. Bei Saalfelden sicherte er sich einen Stammplatz, nach auslaufen des Touristenvisums (90 Tage) musste er Österreich aber verlassen. Nun versucht der Neffe von Ex-Salzburg-Kicker Rodnei, wieder mit Touristenvisum, den nächsten Anlauf in Salzburg. "Sollten wir in der obere Play-Off kommen und Kaderprobleme haben, dann könnte er natürlich ein Trumpf werden. Aber daran denke ich noch nicht", betont Hofer, der mit seiner Mannschaft auf dem neunten Platz überwintert.

