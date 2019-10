Im Vorjahr bogen Manuel und Hans-Peter Innerhofer beim Salzburg-Trailrunning-Festival falsch ab und wurden disqualifiziert.

Der Abschlussbewerb des Salzburg-Trailrunning-Festivals ist vor einem Jahr dramatisch verlaufen. Nachdem sie zuvor beim Lauf auf die Festung triumphiert hatten, starteten die Zwillinge Manuel und Hans-Peter Innerhofer mit fast zweieinhalb Minuten Vorsprung auf Robert Gruber in den Gaisbergtrail. Allerdings bogen die beiden am Rückweg in die Stadt falsch ab und wurden in der Folge aus der Wertung genommen. Damit war der Weg frei für Gruber, der sich seinen dritten Sieg beim Trailrunning-Festival sicherte.

Auch heuer gelten die Innerhofer-Zwillinge beim Festungstrail als große Favoriten. Ob Manuel und Hans-Peter nach dem Ärger vom Vorjahr erneut auch den Gaisbergtrail in Angriff nehmen, wollen sie erst kurzfristig entscheiden.

Los geht das Trailrunning-Festival bereits am Freitag (19 Uhr) mit dem Nightrun. Am Samstag (16) wird die Festung gestürmt, am Sonntag (9.30) geht es auf den Gaisberg.