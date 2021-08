Zwillingsbruder Hans-Peter holte bei der Staatsmeisterschaft im Halbmarathon Bronze

Die Innerhofer-Zwillinge haben am Sonntag gleich bei zwei Läufen in Österreich aufgezeigt. Manuel Innerhofer gewann als erster Österreicher seit Helmut Schmuck 1997 den traditionellen Bergstraßenlauf aufs Kitzbüheler Horn. "Ich habe mich super in Form gefühlt und hätte schon früher ein höheres Tempo anschlagen können. Am Ende habe ich mich aber auf meine Sprintstärke verlassen", erklärt der Neukirchner, der den zweitplatzierten Kenianer auf den letzten 250 Metern um mehr als 20 Sekunden abhängte. Bruder Hans-Peter setzte sich bei der Halbmarathon-Staatsmeisterschaft in Velden im Sprint um Bronze durch. Den Titel holte Favorit Andreas Vojta.