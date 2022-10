Mit zweiten Plätzen zum Titel

Sudhir Batra und Therese Wagenleitner verpassten am Sonntag beim Salzburg Half nur knapp den Sieg. Zum Trost gab es für die beiden Salzburger die Landesmeistertitel im Halbmarathon.

Beim Salzburg Half gab es am Sonntag viele Sieger. Die schnellsten Zeiten liefen im Herrenbewerb Thomas Plamberger (1:13:41 Std.) und bei den Damen Lilli Messner (1:26:44). Aber auch die jeweils zweitplatzierten Sudhir Batra und Therese Wagenleitner hatten allen Grund zum Jubeln, sicherten sich die beiden doch die Landesmeistertitel im Halbmarathon. Auf der 5-km-Challenge triumphierten Herwig Natmessnig (18:05 Min.) und Laura Zehetner (20:28).

Halbmarathon-Sieger Thomas Plamberger fühlte sich auf der flachen Strecke entlang des Salzachufers trotz des konstanten leichten Regens wohl. "Ich bin voll zufrieden", betonte der 33-jährige gebürtige Aberseer, der in Anif wohnt und dort im Seniorenheim arbeitet. "Von den Wetterbedingungen geht es für uns Läufer nicht besser." Damen-Siegerin Lilli Messner genoss ihren Lauf ebenfalls in vollen Zügen. "Als ich gelesen habe, dass Peter Herzog gesagt hat, das wäre eine der schnellsten Halbmarathonstrecken, auf der er je gelaufen sei, wollte ich unbedingt heute hier mein Ziel umsetzen, eine persönliche Bestleistung im Halbmarathon aufzustellen", erzählt die aus beruflichen Gründen nach Salzburg gezogene Steirerin, die ihre Vorhaben auch wahr machen konnte.

Sudhir Batra vom Lauftreff Nussdorf freute sich über seinen ersten Landesmeistertitel im Laufsport. "Bis Kilometer zehn lief das Rennen sehr gut, dann war es ein bisschen ein Kampf, um einen schnellen Schritt zu halten", verriet der 38-jährige ehemalige Taekwondo-Kämpfer, der nach 1:17:15 Stunden ins Ziel kam. Michael Seyss-Inquart vom ASV Salzburg und Bartras-Clubkollege Herbert Strasser liefen in der Gesamtwertung auf die Plätze vier und fünf und sicherten sich so die weiteren Landesmeisterschaftsmedaillen. Therese Wagenleitner vom ASV Salzburg lief in 1:38:25 Stunden zum Damentitel. Die Halleinerin orientierte sich nicht an ihrem vollen Leistungsvermögen, da sie von einer Infektion im Vorfeld geschwächt

war. "Ich wollte es probieren und ich bin ins Ziel gekommen. Aber es war eine Gratwanderung."