Salzburger Student gewann den Festungstrail. Therese Wagenleitner feierte gleich zwei Siege.

Trotz der Corona-Pandemie lockte das Salzburger Trailrunnig-Festival auch heuer wieder Laufsportbegeisterte aus dem In- und Ausland in die Landeshauptstadt. Am Freitagabend wurde die Jubiläumsausgabe des Laufevents mit dem Nightrun eröffnet, bei dem die 140 Teilnehmer mit Stirnlampen die Salzach entlang liefen. Der Deutsche Felix Gramelsberger bewältigte die fünf Kilometer lange Strecke am schnellsten und siegte mit knapp einer Minute Vorsprung auf Sudhir Batra vom Lauftreff Nußdorf. Bei den Damen setzte sich ASV-Läuferin Therese Wagenleitner durch.

Sieger genoss zwischendurch die Aussicht

Den Samstag eröffneten die Kleinsten, wobei sich mehr als 100 Kinder am Kapitelplatz auf Kurzdistanzen maßen. Höhepunkt des Tages war aber der 13 km lange Festungstrail, der die Teilnehmer erst durch das Kaiviertel und den Festspielbezirk führte, bevor zwei Runden um den Mönchs- und Nonnberg zu bewältigen waren. Das Ziel in der Festung erreichte Johannes Nussbaumer nach 52:40 Minuten als Erster. "Die Strecke liegt mir einfach vom Höhenprofil, außerdem habe ich mir die Kraft gut eingeteilt", erklärte der Salzburger Student. "Zwischendurch konnte ich sogar die tolle Aussicht wahrnehmen - das war schon etwas Besonderes." Groß war auch die Freude bei der Deutschen Ida-Sophie Hegemann, die in 1:04 Stunden den Damenbewerb für sich entschied.

Polizist gewann im Schlusssprint

Beim 6,4 km langen Panoramatrail war erneut ASV-Läuferin Therese Wagenleitner nicht zu schlagen. Bei den Herren setzte sich Harald Feuchter vom Stadtpolizeikommando Salzburg im Schlusssprint gegen den Deutschen Michael Sassnink durch.