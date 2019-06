Gerald Fister wurde letztes Jahr beim Mozart 100 von einem Stein gestoppt.

An seinen Start beim Mozart 100 im vergangenen Jahr erinnert sich Gerald "Sancho" Fister nur ungern. Lag er doch damals gleichauf mit dem späteren Sieger Florian Grasel, als ihn eine Verletzung zur Aufgabe zwang. "Wir waren flott, aber sehr entspannt unterwegs, doch dann bin ich über eine Wurzel gestolpert und voll auf einen Stein geknallt", erzählt der 41-jährige Kärntner. "Zwar habe ich noch kurz probiert, weiterzulaufen, aber nach einem weiteren Kilometer war klar, dass es für mich vorbei ist."

Der Sturz in Salzburg sollte aber nicht das einzige Problem im Jahr 2018 bleiben. "Das war echt ein verhextes Jahr. Ich hatte immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Mal war es ein Rippenbruch, dann hab ich mir das Innenband eingerissen", schildert Fister. Mit dem Sieg beim Hochkönigman und beim Schwarzach Ultratrail hat er heuer einen starken Saisonstart hingelegt. Dass er in Salzburg erneut um den Sieg mitlaufen kann, glaubt er angesichts der starken Konkurrenz aber nicht. "Eine Top-5-Platzierung wäre diesmal schon super", meint Fister.

Als großer Favorit geht am Samstag (5 Uhr) am Kapitelplatz der Katalane Pau Capell auf die 110 Kilometer lange Strecke von der Stadt an den Fuschlsee und wieder zurück. Bei den Damen dürften die Spanierin Teresa Nimes und US-Profi Sally McRea den Sieg unter sich ausmachen.

Programm (Samstag, 15.6.):

04:00 Uhr − Öffnung Race Office am Kapitelplatz in Salzburg

05:00 Uhr − Start mozart 100 (Einzel und Staffel) am Kapitelplatz in Salzburg

07:00 Uhr − Start mozart Ultra (Einzel und Staffel) am Kapitelplatz in Salzburg

09:00 Uhr − Start mozart Marathon in St. Gilgen

10:00 Uhr − Start mozart City Trail am Kapitelplatz in Salzburg

10:00 Uhr − Start mozart Light in Fuschl am See

11:00 Uhr − Start mozart Half Marathon in Koppl

19:30 Uhr − Siegerehrung für alle Bewerbe

03:00 Uhr − Zielschluss (16.6.)