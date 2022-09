Peter Herzog war in Berlin so schnell wie lange nicht

Salzburger Marathonläufer lief seine bislang drittbeste Zeit und war damit zweitschnellster Europäer.

Peter Herzog hat sich beim Berlin-Marathon wieder in starker Form präsentiert. Der Saalfeldner verpasste im riesigen, stark besetzten Starterfeld als 21. nur knapp den Sprung unter die Top 20. Dabei war er hinter dem frisch eingebürgerten Lokalmatador Haftom Welday der zweitbeste Läufer aus Europa.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn nach der langen Pause noch nicht alles hundertprozentig funktioniert hat", meinte Herzog nach seinem ersten richtigen Marathon seit knapp zwei Jahren. "Die erste Hälfte bin ich vielleicht eine Spur zu schnell angegangen, das habe ich dann hintenraus büßen müssen." Mit einer Zeit von 2:12,16 Stunden lief er aber immerhin seinen bislang drittschnellsten Marathon.

"Es ist ein bisschen verrückt in unserem Sport, dass Platzierungen fast schon egal sind und nur die Zeiten wahrgenommen werden. Deshalb werde ich auch immer an meinem österreichischen Rekord gemessen. Aber ich glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin", betont Herzog.

Das große Ziel ist die Qualifikation für die nächsten Olympischen Spiele, nachdem seine Premiere in Sapporo nicht nach Wunsch verlaufen war. Dafür hat er ab Dezember eineinhalb Jahr Zeit. Die Rückkehr nach Berlin genoss Herzog jedenfalls. "Es war wieder eine magische Stimmung hier. Es waren so viele Menschen am Streckenrand, dass man teilweise sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat. Genau wegen dieser genialen Atmosphäre bin ich damals zum Marathonlauf gewechselt", erzählt der 35-jährige Pinzgauer.

Auch sein Coach war mit Herzogs Leistung durchaus zufrieden. "Er hat wieder gezeigt, dass er auf diesem hohen Level mitmischen kann. Rekorde waren von ihm hier nicht zu erwarten", betont Johannes Langer.