Manuel Innerhofer, Robert Merl und Co. starten in die Wettkampfsaison.

Die Laufsaison ist eröffnet. Ob als Kampf gegen die Uhr oder als Duell Mann gegen Mann, Frau gegen Frau - die ersten Bewerbe im neuen Jahr haben es gleich in sich.



Straßenlauf: Im weststeirischen Mooskirchen messen sich am Sonntag zahlreiche nationale Größen der Laufszene im 10-km-Straßenlauf. Als erster Verfolger des niederösterreichischen Titelverteidigers und Topfavoriten Andreas Vojta wird dabei Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau gehandelt. Doch in seinem ersten Wettkampf 2021 glaubt der 25-jährige Neukirchner nicht, um den Sieg bei der österreichischen Meisterschaft laufen zu können. "Ich werde versuchen, mit Andreas mitzugehen, aber ich bin nicht in Topform", erklärt Innerhofer, der in den vergangenen drei Wochen wegen Problemen mit der Achillessehne nicht sein gewohntes Trainingspensum absolvieren konnte. "Unter 30 Minuten zu bleiben, wäre cool. Für mich ist es eine gute Vorbereitung auf die Berglaufsaison", betont der Oberpinzgauer. Im Herbst hat er als Staatsmeister im Halbmarathon überrascht. Heuer gilt sein Fokus der (Qualifikation für die) Berglauf-Europameisterschaft im Juli in Portugal.

Zwillingsbruder Hans-Peter fehlt wegen Oberschenkelproblemen am Sonntag genauso wie der Salzburger Toptriathlet Lukas Hollaus, der seine geplante Teilnahme kurzfristig abgesagt hat. "Der Lauf hat mir dann doch nicht ins Training gepasst", erklärt der Niedernsiller. Dafür neben anderen Salzburgern in Außenseiterrollen am Start: Alexander Knoblechner und Sudhir Batra vom Lauftreff Nußdorf.



Orientierungslauf: Die erste Standortbestimmung wartet am Sonntag auch auf Salzburgs beste Orientierungsläufer. Die Henndorfer Robert Merl, Christian Wartbichler, Leon Ebster und Nilla Bogensperger laufen im niederösterreichischen Rohrwald um den österreichischen Meistertitel über die Mitteldistanz. "Trotz starker Konkurrenz ist eine Medaille das Ziel", sagt Merl.



App-Run: Weniger um Bestzeiten als um den Spaß an der Bewegung geht es beim App-Run, der seit Freitag in Salzburg stattfindet. Der vom AK/ÖGB-Betriebssport ausgerichtete virtuelle Bewerb auf einer vier Kilometer langen Strecke entlang der Salzach läuft bis Ende Mai. Die aktivsten Firmenteams und Einzelläufer werden prämiert.