Laura Schöfegger segelte mit Wettfahrtsieg in die Goldflotte der Heim-EM

Laura Schöfegger aus St. Gilgen verbesserte sich mit Partnerin Elsa Lovrek am Donnerstag auf den achten Zwischenrang. In der Goldflotte ist am Attersee nun alles möglich.

Die Salzburger 49erFX-Seglerin Laura Schöfegger hat am Donnerstag mit Partnerin Elsa Lovrek für Österreichs ersten Wettfahrtsieg bei der Heim-Europameisterschaft am Attersee gesorgt. Die 25-jährige Steuerfrau vom Union-Yacht-Club Wolfgangsee verbesserte sich mit ihrer Segelpartnerin, die kurzfristig für die etatmäßige Vorschoterin Anna Boustani einsprang, damit auch in die Top 10. Nach den Rängen fünf, eins und 13 belegen die beiden nun Rang acht. "Wir haben auf Leichtwind gehofft und konnten die Bedingungen auch nützen. Nun wollen wir dranbleiben, in drei Tagen kann noch viel passieren", sagt Schöfegger. Für Tanja Frank und Lorena Abicht verlief der zweite Renntag hingegen nicht nach Wunsch. Die Ränge zwölf, acht und 17 reichten aber für den Einzug in die Goldflotte der 25 besten Boote.

David Hussl feierte einen geglückten Einstand. Nachdem der Tiroler Vorschoter den Auftakt aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatte, segelte er am Donnerstag mit Steuermann Benjamin Bildstein souverän in die 49er-Goldflotte. Die Weltranglistenersten starten am Freitag von Position elf. Die Salzburger Keanu Prettner und Jakob Flachberger belegen Rang 47.

Quelle: SN