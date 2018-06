Laurenz Leitner verpasste Youth-Olympics-Platz

Leider nichts wurde es für den Salzburger Beachvolleyballer Laurenz Leitner mit einem Startplatz bei den Youth Olympic Games im Oktober. Mit seinem Vorarlberger Partner scheiterte er nach einer spannenden Ausscheidung.

Beim CEV Youth Cup in Baden (NÖ) wurde der Kampf um die Tickets für Buenos Aires zu einem Krimi für Leitner und Reiter. Laurenz, der Sohn des heimischen Beach-Pioniers und nunmehrigen ÖVV-Präsidenten Gernot Leitner, feierte zudem am Sonntag seinen 18. Geburtstag. Nur die besten sechs Duos qualifizierten sich. Nach zwei Vorrunden-Niederlagen retteten sich die beiden Österreicher mit einem Sieg über das estnische Duo in die Zwischenrunde. Dort ließen sie die Chance mit einem 2:0 über die Schweizer weiter leben, doch im Viertelfinale vergaben sie mit einer 0:2-Niederlage gegen Schweden den ersten "Matchball". Die Platzierungsrunde gegen die Briten Bello/Bello musste die Entscheidung bringen, un da hatten Laurenz (1,92 m) und Theo (1,82 m) leider mit 19:21 und 17:21 das Nachsehen.

Coach Tom Schroffenegger fand trotzdem lobende Worte: "Die Burschen haben sehr guten Kampfgeist gezeigt, doch steckt ihnen der gestrige Tag in den Knochen. Drei harte Spiele am Samstag waren leider zu viel, dennoch bin ich stolz auf die Leistungen von Theo und Laurenz."



(SN)