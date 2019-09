Union-Salzburg-Evergreen Alexander Leprich hat bei der Masters-EM der Leichtathleten Gold im Dreisprung geholt.

In Jesolo (ITA) legte der 44-jährige Salzburger seinen Konkurrenten der Kategorie M40 mit 13,64 m eine Weite vor, die keiner mehr erreichte.

Leprich war bereits Masters-WM-Dritter 2018 im Dreisprung. In seiner Zeit in der Allgemeinen Klasse hat er zahlreiche Medaillen in Weit-, Hoch- und Dreisprung gesammelt.

Quelle: SN